Nelle piazze tornano i "Cuori di biscotto"

Il 4 e 5 maggio tornano nelle piazze italiane i Cuori di biscotto di Fondazione Telethon per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. Torna così "Io per lei", la campagna di Fondazione Telethon che celebra le mamme ’rare’. Organizzata in prossimità della Festa della mamma, la campagna è un invito a sostenere la catena di solidarietà verso le mamme dei bambini con una malattia genetica rara scegliendo, con i Cuori di biscotto che celebrano 10 anni, di compiere un gesto d’amore per sostenere la ricerca scientifica di Fondazione Telethon. Sabato e domenica ci saranno in Italia oltre 2.000 punti di raccolta dove i volontari di Fondazione Telethon e Uildm, Avis, Anffas, Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia, Azione cattolica, e presso le edicole di SI.NA.GI aderenti, distribuiranno i Cuori di biscotto a fronte di una donazione minima di 15 euro. "La determinazione e la dedizione con le quali le mamme dei bambini con malattie genetiche rare si prendono cura dei propri figli e l’impegno quotidiano per rendere loro la vita meno difficile sono uno stimolo a lavorare sempre per trovare una cura per queste patologie – dice Francesca Pasinelli, consigliere delegato di Fondazione Telethon. – La ricerca è il mezzo scelto da Fondazione Telethon per trovare soluzioni efficaci per questi bambini". Su www.telethon.it si trova il punto di raccolta più vicino o si possono richiedere i Cuori di biscotto. Infine si rinnova l’appuntamento con la settimana di sensibilizzazione sulle reti Rai fino al 5 maggio per continuare a sostenere il lavoro dei ricercatori.