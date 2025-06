Nel weekend c’è TuttoèVita Fest. Con Finardi, Celestini, Riondino & c.

Domani e domenica da ricordare il TuttoèVita Fest nel Borgo guidato da padre Guidalberto Bormolini a Mezzana di Cantagallo. Tra gli ospiti Eugenio Finardi, Ascanio Celestini, David Riondino e tanti altri. Il tema è Curare col cuore: nel weekend sarà possibile richiedere colloqui per chi deve affrontare un momento difficile, partecipare a laboratori di arteterapia, greentherapy, yoga e meditazione. Ci saranno incontri interreligiosi, musicisti, attori, poeti, sociologi, economisti. Dalle 10 di domani alle 20 di domenica l’ingresso è a offerta libera, il ricavato sosterrà i progetti della Fondazione TuttoèVita; è necessaria l’iscrizione su www.tuttovita.it, dove si può trovare il dettaglio del programma.

Tra gli appuntamenti principali domani alle 15.45 Un sole che sorge Dialogo tra Oriente e Occidente con il vescovo Nerbini, la monaca Svamini Shuddhananda Ghiri dell’Unione induista italiana ed Elena Seishin Viviani, dell’Unione buddhista italiana; alle 18 Ascanio Celestini con la riflessione teatrale Poveri cristi Avere cura dei tras-curati; alle 21 Tutto ‘75-‘25, lo spettacolo di Eugenio Finardi, accompagnato da Giovanni Maggiore alla chitarra. Domenica alle 11 David Riondino, con La poesia come cura; alle 15 Bene-Dizione interreligiosa con Daniele Liberanome (Comunità Ebraica), Luisa Locorotondo (responsabile Cet dialogo interreligioso) e Imam Izzeddin Elzir (presidente Comunità islamica Toscana). Poi alle 16 il Gipsy quartet in uno sguardo ad est, un viaggio in musica attraverso le sonorità balcaniche; alle 18 show di stand-up comedy di Arianna Porcelli Safonov. Dalle 19.30 chiusura della festa con rinfresco. Domani dalle 14 alle 18, domenica dalle 9.30 alle 12 e dalle 14 alle 18 i visite alle botteghe del Borgo artigiane e cibo a chilometro zero.