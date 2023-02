Nel fine settimana tutti in Lazzerini In nomine Zauker e con la scienza

In Lazzerini un altro fine settimana ricco di iniziative. Sabato alle 17 ci sarà un nuovo appuntamento della rassegna Incontri con l’autore organizzati dalla biblioteca in collaborazione con la Libreria Gori. Protagonisti questa volta saranno i fumettisti Daniele Caluri ed Emiliano Pagani, noti anche come i Paguri. Incontreranno i lettori per raccontare il loro fumetto satirico "In nomine Zauker" (Feltrinelli Comics), con cui la saga di Don Zauker va in pensione dopo vent’anni e arriva definitivamente al termine, gettando luce sul passato e presente di uno dei più popolari personaggi del fumetto italiano. Con i due autori sul palco ci sarà anche Maurizio Toccafondi, curatore di Prato Comics.

Nel loro nuovo lavoro i Paguri raccontano di come, dopo aver sfruttato nei modi peggiori il potere conferitogli dalla tonaca, l’esorcista più malvagio, lussurioso e deprecabile della chiesa non intenda farsi mancare l’esperienza più estrema: la morte, la fine. Tutte le maggiori autorità religiose sono radunate intorno alla sua salma. Ma prima di esultare devono compiere un ultimo esorcismo, utile a far sì che la perfida anima di Zauker lo segua nell’aldilà, invece di restare a vagare per il mondo. A questo scopo devono distruggere un feticcio nel quale una suora, tanti anni prima, ha racchiuso l’anima del prete bambino. Perché sì, anche Don Zauker ha avuto un’infanzia. Insomma, il pubblico assisterà alla resa dei conti per il beffardo e irresistibile prete esorcista con tutto il suo carico di ironia, satira e cattiveria. Domenica dalle 15 sarà la volta dell’iniziativa interamente dedicata al Darwin Day 2023, dal titolo La scienza in gioco. Una novità per la Lazzerini che per la prima volta aderisce al Darwin Day con un divertente appuntamento destinato ad animare con allegria e ingegno l’intera sala generale della biblioteca. Un pomeriggio di scienza e giochi da tavolo per principianti ed esperti dai 14 anni in su, organizzato dalla biblioteca insieme al circolo Uaar di Firenze, in collaborazione con l’ associazione Ludissea 42. Il Darwin Day è una celebrazione in onore di Charles Darwin che si tiene in occasione dell’anniversario della sua nascita il 12 febbraio di ogni anno. Questa tradizione è nata inizialmente in Inghilterra e negli Stati Uniti subito dopo la morte di Darwin nel 1882 e continua in tutto il mondo come occasione per valorizzare la ricerca scientifica. L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti, l’unica prerogativa è quella di divertirsi.

E a proposito di divertimento, in questi giorni del Festival di Sanremo, la Lazzerini propone nella Hall tantissimi consigli di lettura dedicati alla musica italiana con il nuovo numero della bibliografia Un mese da leggere, dal titolo E all’improvviso viene voglia di cantare, scaricabile anche dal sito web della biblioteca. Una vera e propria immersione in lettura nella nostra musica più bella con le canzoni che sono entrate a far parte della nostra storia, i cantanti che hanno gareggiato sul palco di Sanremo e tutti quelli che invece hanno deciso di non calcarlo mai. Intanto è attiva anche la lega del Fantasanremo della Lazzerini, il fantasy game più amato del momento legato al Festival.