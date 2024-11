Nel cielo il cocchiere e la capretta

Al Museo di scienze planetarie venerdì alle 21 serata osservativa a cura di Polaris dal titolo Il cocchiere e la capretta, dedicata al cielo di novembre con ancora ben visibili nel cielo la galassia di Andromeda, il doppio ammasso di Perseo, e gli ammassi nell’auriga, oltre ai due pianeti giganti del nostro sistema solare Giove e Saturno, visibili per tutta la notte. La serata inaugura anche una nuova offerta divulgativa. Si comincia con l’introduzione alla serata, la spiegazione dei fenomeni nella sala interna e le proiezioni e slide di supporto alla divulgazione e poi ci si sposta nel piazzale esterno per l’osservazione dei corpi celesti al telescopio. Ci saranno tre postazioni per la visione diretta e una proiezione live, con l’accompagnamento dei membri dell’associazione Polaris, che durante l’osservazione faranno scoprire una delle più interessanti storie mitologiche del cielo. Contributo p due euro a persona. Si consiglia di presentarsi almeno 15 minuti prima per l’iscrizione alla serata; in caso di meteo variabile o nuvoloso sarà impossibile osservare direttamente al telescopio, ma sarà comunque predisposta l’attività divulgativa all’interno (con proiezione tramite software del cielo e foto degli oggetti osservabili). Prenotazione obbligatoria sul sito o sulla pagina Fb del museo. Per informazioni scrivere a: [email protected].