Nei cinema il made in Italy Ecco la guida

Ha un tocco nostrano il ritorno al cinema come regista di Rocco Papaleo. Dopo sette anni di silenzio ecco Scordato, storia dell’incontro tra un tranquillo accordatore di pianoforti e una fisioterapista interpretata nientemeno che da Giorgia. Nel cast anche l’attore cabarettista di Vaiano Jerry Potenza che proprio con Papaleo aveva condiviso il primo film di Leonardo Pieraccioni, I laureati. Dopo molti anni, un nuovo incontro sul set di un film molto atteso, in programmazione al cinema Eden (ore 1618.1521). Nella sala di via Cairoli anche l’originale e stravagante Il ritorno di Casanova di Gabriele Salvatores con una coppia di grandi attori che valgono il prezzo del biglietto: Toni Servillo e Fabrizio Bentivoglio (ore 21). Da segnalare il bel film di Ivano De Matteo, Mia, con un sorprendente Edoardo Leo, nel primo grande ruolo drammatico della sua carriera. Un padre che intuisce il disagio della figlia adolescente, caduta nelle braccia di un ventenne pericoloso. Il resto è da scoprire sul grande schermo. Con un avvertimento: gli ultimi venti minuti sono un pugno nello stomaco (ore 1618.15). Il Terminale continua a proporre uno dei film più belli della stagione, La cospirazione del Cairo (oggi alle 16), diretto da Tarik Saleh, svedese di origine egiziana, e la novità spagnola As bestas, film più premiato dell’anno in patria con 9 Goya (oggi 18,3021.15), dramma che racconta la cattiva convivenza di una coppia di francesi in un villaggio spagnolo. Per il ciclo Cinefilante, domani alle 10.30 Qualcoa di diverso; per il ciclo del Mabuse dedicato al grande maestro del cinema iraniano Jafar Panahi, martedì alle 21.15 ecco Tre volti.

Al Pecci oggi Nel mio nome (ore 16) e L’appuntamento (ore 17.50) ottimo film di Teona Strugar Mitevska: in un hotel non certo di lusso si dà il via ad uno "speed date" tra uomini e donne alla ricerca dell’anima gemella. Questa "speranza" si trasformerà presto in una vendetta che affonda le radici nel passato, nei giorni terribili della guerra del 1993 a Sarajevo. Un uomo e una donna, l’uno contro l’altra. Al Pecci anche La chiamata dal cielo ultimo film di Kim Ki Duk scomparso nel 2020 causa covid a 59 anni (ore 19.40) e Passeggeri nella notte con Charlotte Gainsburg e Emanuelle Beart (ore 21.15).

Federico Berti