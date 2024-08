Negozi e tribune. E il centro torna coinvolgente

Le squadre di operai al lavoro, il montaggio delle tribune, l’allestimento del palco che prenderà il via oggi. Il silenzio agostano della piazza Duomo deserta a Ferragosto è ormai un ricordo e ci pensa il festival "Settembre Prato è spettacolo" a romperlo, mentre fervono i preparativi per la kermesse organizzata da Fonderia Cultart. Lentaente il centro storico si sta ripopolando, non che si fosse mai svuotato del tutto nei giorni scorsi. Tanto lavoro alla Conad di piazza San Francesco, complice lo stop temporaneo di quasi tutte le botteghe tradizionali: più volte il banco del forno è stato preso d’assalto. Niente pausa per attività come "Le Barrique" in corso Mazzoni e il "King" in via Garibaldi, solo per citarne alcuni, stesso copione da "Casotto Atipico" al giardino Buonamici mentre l’osteria "Aromadivino" ha preferito prendere le ferie a luglio. Operative le gelaterie mentre il bar "Magnolfi" e il bar "San Francesco" non hanno mai abbassato la serranda. Nelle zone più centrali, hanno riaperto da pochi giorni il "Caffè Coppini" in piazza Duomo, il "Caffè Buonamici" e i "Frari delle Logge". C’è vita anche in via Ser Lapo Mazzei con il "Megabono" in funzione mentre ritorneranno agli inizi di settembre i ristoranti "Baghino" e "Soldano in Duomo"; l’osteria "Su Santa Trinita" riaccenderà i fornelli mercoledì 28. Tutte le catene sono sempre rimaste aperte e nell’oggettistica c’è chi per la prima volta ha sperimentato con successo la decisione di tenere aperto a suon di ultimi sconti, come "Hello Darling" in via Guasti: la titolare Cristiana Coveri, che è anche presidente di Confesercenti Centro Storico, ha chiuso solo la prima settimana di agosto. Sempre accese le insegne "Lego" e "Feltrinelli" in via Garibaldi, niente vacanze nemmeno per la libreria "Giunti". E per gli amanti del fantasy, si va da "Dragonia" in via Rinaldesca e alla "Taverna dell’Orco" a porta Santa Trinita. Chi ha un debole per le tapas troverà sempre aperta "La cova" mentre per un pranzo vegetariano o per una baguette condita al volo sono praticamente attaccati i locali "Chiaroscuro Caffè" e "Il sindaco", sempre in via Santa Trinita. Ma il vero appuntamento sul finale di agosto è con lo spettacolo della musica: ormai è conto alla rovescia per il primo concerto dei Cccp – Fedeli alla linea, martedì 27 agosto alle 21. Otto concerti, con tanti eventi collaterali a Palazzo Pretorio, al Ridotto del Politeama e in riva al Bisenzio con una passeggiata sonora per non dimenticare l’alluvione del 2 novembre.

Ma. La.