Babbo Natale a Paperino, arriva la slitta con i doni per i bambini

Prato, 25 dicembre 2024 – Con un pizzico di anticipo sui tempi, Babbo Natale ha fatto il suo trionfale ingresso in piazza a Paperino, portando doni e sorrisi ai più piccoli.

La fotogallery di Regalami un sorriso:

L'iniziativa, ormai una tradizione consolidata, è stata organizzata dagli instancabili volontari della Casa del Popolo di Paperino, noti anche per il celebre carnevale locale. La slitta, adornata con renne scintillanti e luci natalizie, ha creato un'atmosfera da fiaba, regalando un momento di pura magia ai bambini accorsi per l'occasione. A completare la serata, una cucina economica a legna ha diffuso nell'aria il profumo della cioccolata calda, servita con amore dagli "elfi" volontari, mentre per gli adulti non è mancato il tradizionale vin brulé. Un evento che ha saputo unire grandi e piccini, trasformando la vigilia di Natale in un momento di gioia condivisa e autentico spirito comunitario.