Natale, due laboratori e il mercato delle feste

Il Natale accende il museo Mumat con due appuntamenti per i piccoli e regala gentilezza con il mercatino in centro.

Domenica alle 11, le "Leggende dalla Creazione alla Natività e dintorni..." saranno protagoniste della prima inziativa al MuMat, nell’ex Fabbrica Meucci a Vernio, con letture ad alta voce e narrazioni di Michele Neri.

I bambini scopriranno tante piccole storie che riprendono i racconti che la fantasia popolare ha tramandato, non potendo spiegare e cercando una ragione a tanti accadimenti: il lavoro di Dio per costituire il mondo e farlo abitare da tante creature; i battibecchi fra angeli e diavoli; le discordie di Adamo con Eva e il Serpente. Oppure per sapere cosa fece la Stella cometa dopo aver condotto i Magi per un lung viaggio.

Il secondo appuntamento sarà martedì 24 dicembre alle 16, sempre al Mumat, con il laboratorio "Fantasia di Alberi di Natale", un pomeriggio dedicato ai bambini dai 3 ai 7 anni per realizzare piccoli alberi di Natale in attesa dell’arrivo della notte più magica dell’anno.

Quello di Vernio, a cura del Comune, è un Natale all’insegna dell’Albero della Gentilezza, che durante tutte le feste illuminerà la piazza di San Quirico.

Molto atteso è il Mercatino di Natale di domenica 22 dicembre, a cura del Centro commerciale naturale "Vivere Vernio" che quest’anno ha profuso tutto il suo impegno, con il sostegno del Comune, anche per l’allestimento delle luminarie.

Ci saranno poi le letture ad alta voce per adulti e ragazzi, i laboratori della Gentilezza, visite didattiche e spettacoli per bambini e famiglie.

Poi fino all’Epifania ci sarà nel programma molto altro per riflettere e divertirsi all’insegna della Gentilezza e della speranza di un futuro di pace per tutti.