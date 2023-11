Il regalo di Natale è il lavoro. Tanti posti ai Gigli: la guida alle assunzioni

Prato, 27 novembre 2023 - Lavori "natalizi" ma anche assunzioni stabili. Nel periodo vicino a Natale al centro commerciale I Gigli a Campi Bisenzio ci sono numerose opportunità di lavoro. Per tutte le candidature occorre registrarsi sul portale Indeed e inviare il curriculum.

Partendo dai mercatini di Natale la Wegen snc cerca addetti per il "mercatino di Natale a Firenze" che si terrà fino al 7 gennaio per la vendita di prodotti tipici dell’Alto Adige. Il contratto è di 2 mesi. Il negozio di abbigliamento Nuvolari cerca una commessa, stipendio da 850 a 950 euro al mese con contratto di tirocinio formativo di 6 mesi. Invidiauomo cerca commessi part time per 3 mesi, con stipendio da 1000 euro al mese. Per chi ama il mondo dello sport il negozio Game7Athletics cerca un department manager area footwear, quindi con esperienza nel settore e capacità di gestire un team di reparto. Per la ristorazione c’è Us Food Network, un fast food che cerca team member per le postazioni di cassa e cucina. Per quest’ultima mansione verrà insegnato come utilizzare gli strumenti di lavoro. I contratti possono essere part time o full time. Ancora, I love Poke cerca banconisti part time le cui mansioni saranno la produzione, servizio al banco, gestione cassa, ricevimento merce e pulizie. Richiesta disponibilità 6 giorni su 7, il contratto sarà determinato o apprendistato part time 24 ore settimanali. Alphaomegagroup cerca addetti alle vendite part-time 31 ore settimanali, Cri & Mas un banchista di yogurteria e store manager per un nuovo negozio. La retribuzione è da 800 a 1400 euro al mese. Richiesta esperienza nel settore yogurteria/gelateria.

Per il benessere, invece, la Royal Diamond cerca un’estetista con retribuzione fino a 1200 euro al mese. Il contratto sarà di 6 mesi ed è necessaria l’abilitazione professionale. Stock Associate per JD Sport fashion cerca magazziniere responsabile della consegna e stoccaggio della merce.

Per quanto riguarda le grandi catene, Primark cerca varie figure: team manager, department manager e addetti alle vendite (part time 18 o 20 ore settimanali). Le candidature in questo caso devono essere inserite sul sito it.carriere.primark.com selezionando Firenze come città. Sephora, una delle profumerie del centro commerciale, cerca una commessa con esperienza in vari ruoli (sales assistant, promoter, beauty consultant). Necessaria la conoscenza dell’inglese, gradito il francese. Candidature sul sito https://jobs.sephora.com/.

Il negozio Terranova ricerca addetti alla vendita da inserire nello staff (candidature su https://it.trabajo.org/) e così anche Bata, che cerca in particolare addetti alla vendita part time (candidature sul sito).