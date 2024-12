Natale al cinema . Pieraccioni-Siani. La strana coppia

I tre film più attesi in questo Natale 2025 arrivano in programmazione al cinema Eden. Si parte dal ritorno di Leonardo Pieraccioni che si concede in via eccezionale ad un altro regista (nonché collega) Alessandro Siani. Il risultato di questo strano connubio si intitola "Io e te dobbiamo parlare", storia di due poliziotti un po’ cialtroni, legati anche in privato; uno ha rubato la donna all’altro (ore 16/18/21).

In arrivo anche la quindicesima regia di Ferzan Ozpetek. I suoi "Diamanti" sono ben 18 attrici che vanno a comporre un film corale, ambientato negli anni ’70, in una sartoria teatrale gestita da due sorelle. Un cast incredibile con Luisa Ranieri, Elena Sofia Ricci, Jasmine Trinca, Nicole Grimaudo, Paola Minaciconi, Lunetta Savino, Kasia Smutniak, Mara Venier che torna al cinema dopo anni di tv. Il mondo maschile è rappresentato da Stefano Accorsi, Vinicio Marchioni, Luca Barbarossa (ore 16/18.15/20.45).

Infine un thriller che ha tutte le carte in regola per sbancare al box office: "Conclave", inciuci e misfatti nei giorni successivi alla morte improvvisa di un papa. Protagonisti, Ralph Fiennes, Stanley Tucci, Sergio Castellitto e Isabella Rossellini nel ruolo di Suor Agnes già candidata al Golden Globe. Da un romanzo di Robert Harris (16/18.30/21).

Al Terminale "Una notte a New York" con un intenso Sean Penn. Un tassista accoglie nel suo taxi una ragazza appena arrivata all’aeroporto JFK. Il traffico e un ingorgo rallenteranno la loro corsa, favorendo mille confessioni intime (sabato ore 16.15/18.30/21.15).

Per Cinefilante "Mimì e Lisa, il mistero delle luci di Natale e altre storie" domenica 22 ore 10.30. Presenza massiccia di Pedro Almodovar al Centro Pecci. Di lui vedremo "Il fiore del mio segreto" anche per ricordarne l’attrice protagonista, la meravigliosa Marisa Paredes scomparsa in questi giorni (sabato ore 16.15) e anche "La stanza accanto" (domenica ore 18.15).

Completa il cartellone un bel "giallo" italiano: "Il corpo". Una donna bella ricca e potente (Claudia Gerini) viene uccisa misteriosamente. Tutti i sospetti cadono sul giovane marito (Andrea Di Luigi). Ad indagare sul caso, un ispettore dai modi spicci, non certo simpatico, il grande Giuseppe Battiston (domenica ore 16).

Federico Berti