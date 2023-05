Nasconde droga in casa Il pusher resta in carcere

E’ stato sorpreso con tre chili droga e arrestato dalla polizia. L’uomo, un cinese di 34 anni, è comparso di fronte al giudice che ha convalidato l’arresto e ha disposto la custodia in carcere, non solo per la grossa quantità di stupefacente nascosta in casa ma anche perché l’orientale era stato arrestato appena due mesi fa per lo stesso reato.

Il cinese è stato arrestato l’altra sera in strada: la polizia gli ha trovato in tasca alcune bustine di droga che doveva consegnare a un acquirente e così ha deciso di eseguire una perquisizione nella sua abitazione trovando quasi tre chili di stupefacente.Durante la perquisizione domiciliare gli agenti hanno sequestrato due chili e mezzo di ketamina, tre etti di metamfetamina e circa mezzo etto di marijuana. Secondo quanto emerso, il cinese era già stato arrestato nel 2013, nel 2016 e nel 2020 con le stesse accuse. Nel 2016 era stato condannato in via definitiva sempre per reati legati agli stupefacenti. Aveva avuto anche una denuncia per false attestazioni sulle sue generalità.