Nasce la “Casa della solidarietà”, accoglierà persone indigenti

Carmignano, 3 novembre 2024 – Una casa di accoglienza per le persone indigenti.

E’ la “Casa della solidarietà”, il progetto di “housing first”, promosso dal Comune di Carmignano, che destina un appartamento di sua proprietà – si tratta dell’ex sede della Misericordia che si trova in via Bicchi – all’ospitalità di sette persone a rischio di emarginazione.

Fra gli obiettivi anche quello dell’accoglienza dei cosiddetti “senza tetto” poiché il fenomeno, in alcune occasioni, ha interessato anche il territorio dei Comuni medicei.

La “Casa della solidarietà” sarà pronta il prossimo anno e, come è stato per “Casa di Greta” a Seano, sarà ancora la Società della salute a promuovere il bando di gara per la gestione della struttura, che contempla anche itinerari di inserimento socio-lavorativo dei futuri ospiti.

“E’ un progetto – spiega il vice sindaco e assessore al sociale e salute Federico Migaldi – ideato per offrire un’opportunità, non solo abitativa, a coloro che si trovano in una situazione di particolare disagio sociale e di grave difficoltà”.

La ristrutturazione, comprese le spese tecniche dei progetti, avrà un costo di circa 340.000 euro, interamente finanziati con fondi Pnrr, nell’ambito dei programmi d’intervento per i Comuni della Società della salute (Sds) area pratese: “E’ un po’ – aggiunge Migaldi – la stessa modalità seguita per ’Casa di Greta’, l’abitazione per donne vittime di violenza inserite in un percorso di autonomia e di recupero di socialità: il Comune mette a disposizione sue proprietà, il suo patrimonio abitativo, per programmi che poi hanno una valenza provinciale”.

Il progetto “Housing first. Casa della Solidarietà” sarà presentato da Comune e Sds il prossimo 7 novembre, alle ore 17.30, in sala consiliare. L’intervento di fatto riqualificherà anche l’immobile che era l’ex sede della Misericordia in via Bicchi.

Alla presentazione del progetto della Casa della solidarietà parteciperanno: il sindaco Edoardo Prestanti, la direttrice della Società della salute pratese Lorena Paganelli, la dirigente dell’Ufficio coordinatore sociale Sds Sandra di Rocco, la responsabile Unità operativa inclusione e accoglienza Sds Noemi Imprescia, i tecnici incaricati del progetto dall’amministrazione comunale di Carmignano.