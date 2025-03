Nasce il Centro Angiolini. Un polo sanitario privato con 25 medici e infermieri

"Il nostro obiettivo è dare una risposta rapida ed efficace per ogni esigenza sanitaria. O in maniera diretta nei nostri ambulatori, affidandoci all’esperienza dell’equipe medica ed infermieristica, oppure indirizzando l’utente e prenotando una visita nelle strutture apposite". Mauro Trasmondi, amministratore delegato del nuovo Centro Ambulatoriale Angiolini di via Angiolini 15/A illustra così la "mission" della struttura (attiva da venerdì) che sarà inaugurata alle 16 di oggi. Sarà lui a portarne avanti la gestione, insieme a Luciano Gestri e ad Alessandro Giusti (con Carlo Alberto Bianchi Rossi direttore sanitario).

In un edificio di quasi 500 mq, mira ad essere un centro polispecialistico all’avanguardia, cercando di affiancare e supportare la sanità pubblica. "Per fare un esempio, una persona che ha dolore al ginocchio dopo aver accidentalmente sbattuto contro il comodino può contattarci – ha proseguito Trasmondi – potrà essere visitato nella nostra struttura o lo indirizzeremo verso il percorso più rapido da seguire. Riteniamo di aver messo insieme un servizio eccezionale ad un buon prezzo".

Il Centro sarà aperto anche di sabato, dalle 7 alle 13,30. Dal lunedì al venerdì l’orario è dalle 7 alle 19,30. Quali servizi offre il Centro? Visite di medicina interna, psichiatria, angiologia, medicina del lavoro, psicologia-psicoterapia, cardiologia, neurologia, reumatologia, chirurgia generale, neurochirurgia, urologia, dermatologia, dietista, oculistica, otorinolaringoiatria, anestesia, terapia del dolore, ortopedia, malattie apparato respiratorio, gastroenterologia, ecografia, allergologia-immunologia, geriatria, pediatria, medicina estetica e ginecologia. Inoltre si potrà effettuare la diagnostica strumentale per ecografie, cardiologia ed ecodoppler. Si potrà prenotare anche prestazioni non erogabili internamente e chiedere servizi di consulenza gratuita su dove effettuare, ad esempio, una tac. Per prenotare: 0574.1855, oppure sul sito del Centro o recarsi di persona al punto di accoglienza. L’organico attuale conta 4 infermieri, 4 amministrativi, 25 medici specialisti e 5 medici interni. Con la possibilità di ampliare l’orario. "Valuteremo se prevedere aperture notturne per determinati servizi, oltre che di domenica – ha concluso - contiamo poi di potenziare l’offerta includendo prelievi, medicina dello sport e terapia domiciliari".

Giovanni Fiorentino