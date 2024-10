Narnali, pari col Giusti. E Vergaio vola il vetta

Cambio al vertice nel campionato Uisp di Prato di calcio a 11. Un cambio maturato a causa del doppio pareggio esterno per le due squadre ex prime in classifica fino alla scorsa giornata. Partiamo coi Kickers Narnali, che non vanno oltre l’1-1 in casa del Giusti Stefano Comeana: padroni di casa che passano addirittura in vantaggio al 38’ con Aldi, mentre nella ripresa Sciannamè rimette in pari il match. Anche il Real Chiesanuova pareggia contro lo Sporting Prato City. Una partita a due facce: nel primo tempo Brunini e Lici regalano agli ospiti un parziale 0-2 che sembra poter chiudere anzitempo i giochi. Nel secondo tempo, invece, i padroni di casa dello Sporting riacciuffano il pareggio con Daloiso e Carrubba, per il 2-2 finale. Non si è lasciato sfuggire l’occasione di guadagnare il primo posto in classifica, di conseguenza, l’Asd Vergaio 2003, che ha vinto con un secco 3-0 la sfida in trasferta contro la Polisportiva Il Sogno. Occasione sprecata per il Phoenix 2012 che, in casa, perde 4-1 contro il Bellini Giacomo Bacchereto. A segno Barry, Liao, Maresia e Miranda, mentre la rete della bandiera dei padroni di casa arriva solo grazie ad un autogol. Un punto a testa per l’Olimpia Prato e Avis Verag Prato Est: 2-2 il punteggio finale.

Il Sant’Ippolito vince per 3-1 la sfida contro la Polisportiva Sant’Andrea grazie alle reti di Donnini e alla doppietta di Nenciarini. Per gli ospiti c’è il gol della bandiera di Tuccio. Infine il 2-0 del Signa nel posticipo col Prato Asd. L’FC Tavola ha osservato il turno di riposo. Con questi risultati la classifica vede l’Asd Vergaio in testa a 9 punti, con Real Chiesanuova e Kickers Narnali che inseguono a 8 punti. A 7 punti troviamo il S. Ippolito e il Signa, mentre a quota 6 il gruppo composto da Phoenix 2012, Bellini Giacomo, Prato Asd, Verag e Tavola. A 4 punti ci sono l’Olimpia Prato e Giusti Stefano. Chiudono la classifica, ancora a zero punti, il Sant’Andrea e la Polisportiva Il Sogno.

L. M.