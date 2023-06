Musica live al parco Ferri fino a domani

Al parco Ferri, fino a domani c’è il "Vaiano Beer festival and Street Food", con serate di buon cino di strada e di divertimento. Tutti i concerti della kermesse ospitata al Cangione dalle 18 in poi, sono a ingresso libero. Accanto ai banchi dello street food e ai produttori di birra, infatti, ci sarà un mercatino e un’area giochi per i bambini. Ogni sera a partire dalle 21, poi, musica live a ingresso libero. I concerti al parco Ferri proseguono stasera con "Rock in movie", il meglio del rock nelle colonne sonore, preceduto dall’esibizione dei Bluegata. Infine la gran chiusura del festival vaianese si terrà domani con il gruppo "The blues and roll band", in apertura si esibiranno i Magnitudo18.