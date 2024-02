Musica in classe con Prato comunità educante

La buona musica nelle scuole, per crescere insieme. Doppia iniziativa a cura della Camerata e della Verdi, grazie al progetto Prato Comunità Educante promosso dalla Fondazione cassa di risparmio. Il primo percorso formativo si intitola "Giacomo Puccini fra tradizione e modernità" e si terrà a partire da martedì 27 febbraio a Palazzo Martini, la casa della musica sede di Camerata, Scuola Verdi e Rete Toscana Classica. E’ un corso di approfondimento tematico in tre lezioni grande compositore toscano nel centenario della morte, aperto a tutti gli insegnanti di scuola secondaria di primo e secondo grado e anche a tutti gli amanti della cultura musicale e umanistica che desiderino approfondire gli argomenti di estetica, di storia della musica e di storia del teatro musicale. Il corso è tenuto da Alberto Batisti, direttore artistico della Camerata. Iscrizioni per insegnanti su piattaforma Sofia (codice corso 91467). Per altre iscrizioni e info: [email protected]; tel. 0574/1838805

Il secondo progetto si intitola "Coro di classe" e partirà sabato 6 marzo ed è pensato per far scoprire le possibilità di fare una corretta pratica corale all’interno della scuola, con tanti spunti e strategie per coinvolgere i bambini e gli adolescenti, riscoprendo il cantare in coro come una delle pratiche di socializzazione più antiche e attuali della nostra società. Durante il corso tenuto dal Elia Orlando, direttore del Coro Città di Prato, verranno affrontati gli aspetti che riguardano la coralità nell’età adolescenziale. L’attenzione primaria sarà rivolta a insegnanti di educazione musicale o educatori che operano in questa fascia di età che vogliono approfondire o integrare la loro formazione, cercando di fornire loro le nozioni fondamentali per orientarsi nella gestione di un gruppo che vuole cantare insieme. Iscrizioni e informazioni: [email protected]; tel. 0574/1838805

Il progetto Prato Comunità educante, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio è alla sua seconda edizione. Ha vinto la scommessa del primo anno di sperimentazione e si conferma una iniziativa pilota per contrastare il disagio giovanile e aiutare ragazze e ragazzi a diventare protagonisti del loro futuro. In che modo? Promuovendo azioni concrete per sostenerli nel loro percorso di crescita, per ridurre le diseguaglianze, per favorire la loro inclusione e la fruizione delle attività culturali.