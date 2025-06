Musica e idee. Con la corale. San Francesco

La Musica delle idee è il titolo del progetto della Corale San Francesco, l’associazione pratese presieduta e diretta da Paolo Fissi che da quasi quarant’anni promuove musica in città. Un progetto che andrà avanti per tutto il 2025 e che vede il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio e del Comune. "Il nostro obiettivo – spiega Fissi – è esplorare l’evoluzione del linguaggio musicale e la sua capacità di connettere le persone, stimolando un ascolto più consapevole e di conseguenza un apprezzamento più profondo. Attraverso una programmazione variegata, cercheremo di far viaggiare le persone in un universo sonoro senza confini. Non a caso il momento clou di questo percorso sarà nei prossimi mesi il ‘Concerto senza confini’, al quale speriamo possa partecipare il maggior numero di persone".

La prima tappa è in programma domani con un concerto a ingresso libero al Giardino Buonamici nell’ambito del Festival Musicale Pratese 2025. La Corale si esibirà dalle 21.15, con la direzione di Paolo Fissi e Nadia Mastromartino. In programma un repertorio molto vario, con un focus sulla musica da film e sulla vecchia televisione. "Sarà un’occasione per ascoltare brani che difficilmente vengono eseguiti in concerti dal vivo – spiega il direttore Fissi -. E che abbiamo scelto perché sono belli, da valorizzare, perché escono dagli schemi. Sarò una bella serata fa trascorrere insieme".

Domani è invece in programma l’iniziativa ‘Giochi di Voce - Tutti insieme per fare un coro’. Si tratta di un progetto di Rossella Targetti, una delle colonne della Scuola di musica Verdi, che propone un laboratorio per bambini e genitori delle scuole primarie. L’appuntamento è negli spazi della scuola Ars Genius, l’istituto paritario bilingue di via delle Fonti, a partire dalle 17 ed è aperto a tutti gli studenti e i genitori delle scuole primarie del territorio. "Vogliamo avvicinare i bambini alla pratica vocale, così da avere anche un vivaio di giovani per il futuro – aggiunge Fissi -. Vogliamo promuovere non solo la musica e gli strumenti, ma anche la coralità. E lo vogliamo fare fianco a fianco dei genitori, così che le famiglie si possano appassionare assieme a questa bellissima pratica".