Musica dal vivo alla fermata del bus Band in strada aspettando i concerti

In occasione del festival "Settembre, Prato è spettacolo" nei giorni 1, 3 e 4 settembre alle 19, tre band si esibiranno con live acustici nelle vicinanza della fermata di piazza Lippi, prima dell’inizio dei concerti in piazza Duomo. E grazie alla collaborazione tra il festival ed Autolinee Toscane, gli abbonati possono acquistare i biglietti dei concerti ad un prezzo agevolato (info su https:www.at-bus.ititsettembre-prato-%C3%A8-spettacolo). Per raggiungere Piazza Duomo, vanno usate le linee 1+ e 2+, del servizio urbano di Prato. Gli utenti debbono ricordarsi di portare con sè la ricevuta di acquisto dell’abbonamento (digitale o cartacea) ed esibirla all’ingresso insieme al biglietto della serata prescelta.

L’iniziativa prende il nome di "Gimme Shelter – live at bus stop", liberamente tratta dalla canzone dei Rolling Stones, che letteralmente significa "dammi un riparo". Insomma, un modo originale per vivere la musica, creare un’ atmosfera da festival fuori dagli schemi in città o semplicemente passare il tempo mentre si aspetta l’autobus. L’ascolto è libero e aperto a tutti. Autolinee Toscane promuove una playlist dedicata al festival scaricaricabile su Spotify (https:open.spotify.complaylist1k4vDK9EKSrwWhAMRvoKC6).

Ecco le band che si esibiranno. Il primo settembre alle 19 è la volta di Banda larga (Valentina Nistri-voce, Daniele Firenzuoli-batteria, Francesco Russotto- basso, Lorenzo Banci-chitarra, Sandro Citerni-sax. Il 3 settembre tocca a Margò acustic duo con Margò (voce e basso) e Simone Pascarella (chitarra e cori). Infine il 4 settembre è la volta di Interplay con Marco de Cotiis-sax, Simone Pascarella-chitarra, Marco Benedetti-basso.