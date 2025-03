Museo Tessuto, le mostre e un concerto speciale

Primo weekend per Velvet mi Amor, la mostra che celebra i cinquant’anni dalla nascita del Museo del Tessuto e le innovazioni del velluto, uno dei tessuti più amati, che continua a ispirare stilisti e designer di tutto il mondo. Con un’installazione di 24 figure antropomorfe - nate dalla fantasia creativa e dalla ricerca dello studio dei designer Stefano Chiassai e Corinna Chiassai - realizzate solo in velluto e mai esposte prima in un museo, la mostra esplora il linguaggio della moda contemporanea rivolgendosi alle nuove generazioni.

Ma al Museo del Tessuto continua anche un’altra mostra da non perdere, che è Tesori di seta, dedicata alla donazione del medico fiorentino Giovanni Falletti, che ha arricchito il patrimonio del museo di una magnifica collezione di capolavori tessili, eccezionali testimoni della produzione europea dal Quattrocento alla fine del Settecento. Ed è a questa mostra che si ispira un appuntamento da non perdere, giovedì 20 marzo alle 21: è il primo della storica rassegna dei Concerti di Primavera, che in questa edizione ha per titolo Contrappunti, con il quale la Camerata e la Scuola di musica Verdi festeggeranno il mezzo secolo del museo proprio negli splendidi spazi dell’ex Campolmi.

Protagonista della serata sarà l’Ensemble di archi della nostra orchestra diretto da una musicista di talento, la giovane Mimma Campanale. Il programma ripercorrerà l’arco temporale attraversato dalla mostra, dal Cinquecento rivisitato da Ottorino Respighi, al primo Settecento di Caldara, Vivaldi e Haendel, per arrivare a Mozart e al suo personale dialogo con l’eredità di Bach. "Ogni partitura intesse nel contrappunto fra le sue parti una trama e un ordito capaci di generare un insieme armonico non dissimile da ciò che i singoli fili realizzano quando sono organizzati dal telaio – spiega Alberto Batisti, il direttore artistico della Camerata –: in entrambi i casi si tratta di composizioni frutto dell’accostamento sagace e sapiente di elementi diversi, capaci di creare un’opera complessa. Come la mostra Tesori di seta, il concerto proporrà brani d’ispirazione religiosa o comunque severa, per stabilire un contrappunto coi manufatti in esposizione".

La prevendita è cominciata: i biglietti interi costano 15 euro, 10 i ridotti per under 25, e si possono acquistare al Politeama oppure on line su Ticketone.

an.be.