Museo della Badia. Domani la riapertura

Riapre domani il Museo della Badia di Vaiano in occasione della festa parrocchiale dedicata a San Salvatore. Un anno fa venne chiuso a causa di urgenti interventi di messa in sicurezza degli ambienti. I lavori di adeguamento sono stati compiuti e adesso questi antichi spazi, ricchi di bellezza e di storia, vengono nuovamente messi a disposizione dei visitatori. L’inaugurazione è in programma al termine della messa celebrata in badia alle 10,30. Presiede il vicario generale Daniele Scaccini e concelebra il parroco don Marco Locati. La riapertura è stata fortemente voluta dalla direttrice dei Musei Diocesani Veronica Bartoletti e dalla parrocchia di Vaiano. "Siamo contenti di poter riaprire il museo dopo un anno di adeguamenti – afferma Bartoletti – e anche di aver ripensato il percorso museale per rendere questi ambienti ancora più fruibili al pubblico. Abbiamo compiuto un ampliamento, mettendo in dialogo tutti gli spazi, come le antiche cucine, la sala delle vasche e il chiostro con le sepolture longobarde". Fondamentale è stato il sostegno della parrocchia, che contribuirà con volontari al servizio di apertura e chiusura. La gestione è curata dalla cooperativa Prato Cultura, che già ha in gestione i Musei Diocesani di Prato. L’orario di apertura è sabato e domenica 15-18 e su prenotazione per gruppi e scuole. L’ingresso è gratuito. Sono previste delle visite guidate al Museo domenica 10, 17, 24 novembre alle 16,30. Il costo è di 5 euro.