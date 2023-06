Museo del Tessuto Visite guidate serali con biglietto a 5 euro

Aperture serali straordinarie dalle 19 alle 23 tutti i giovedì di giugno e luglio al Museo del Tessuto: ecco la novità per trascorrere in maniera diversa le calde sere estive in città. Il museo sarà accessibile con un biglietto unico di 5 euro, che consente di visitare sia il percorso permanente con l’esposizione in sala storica "Due secoli di Textile e Fashion Design" – dedicata alle trasformazioni del design tessile e di moda tra Settecento e Novecento – che l’attuale mostra temporanea in corso "Kimono. Riflessi d’arte tra Giappone e Occidente".

L’offerta serale si arricchisce con il programma musicale "TELAIVE – Live in Campolmi Jam Session" curata da Schiaccino, il gestore della caffetteria del Polo Campolmi. Ogni giovedì sarà possibile gustare un aperitivo o una cena accompagnati da musica jazz eseguita dal vivo per poi visitare il Museo approfittando dell’apertura fino alle 23. Da appuntare i due giovedì di giugno, 15 e 29, quando alle 21 è prevista una visita guidata speciale per le famiglie alla mostra Kimono. Due appuntamenti speciali pensati apposta per i più piccoli consentiranno ai bambini di immergersi nella cultura e nell’arte giapponese. Anche il costo delle visite guidate è speciale, solo 5 euro a coppia (1 bambino +1 adulto) oltre al biglietto di ingresso. Prenotazione obbligatoria a [email protected]

Per gli adulti sono riservate le visite guidate dei giovedì 6 e 20 luglio, sempre alle 21. Sono visite riservate ai soci coop, inserite nel calendario di visite sponsorizzate da Unicoop Firenze che accompagnano tutta la durata della mostra.

Ingresso unico 5 euro con visita guidata gratuita fino ad esaurimentoi posti, prenotazione obbligatoria a Coopculture ai seguenti contatti: [email protected] |

tel. 0574 1837859. Infine, l’ultima novità di questo inizio estate è la nuova innovativa guida digitale che permette di visitare la mostra Kimono. Si tratta di una App completamente gratuita, scaricabile su IOS e Android, utilizzabile sia su smartphone che su tablet, adoperabile anche come web app scannerizzando un Qrcode all’ingresso del museo.

Grazie alla particolare tecnologia dell’app, basta inquadrare le teche o gli oggetti esposti con la fotocamera del cellulare per avere a disposizione una assistente digitale che fornirà degli approfondimenti come farebbe una vera guida professionale. I contenuti audio sono disponibili in italiano e in inglese.