Museo del Tessuto. Pecci e Lazzerini: le iniziative per bambini

Domani alle 16 in biblioteca Lazzerini c’è Spengiamo la luce, arriva la Befana, letture animate e laboratorio su questo personaggio così amato a cura di Alessandra Forlani. Iniziativa adatta a bambini dai 4 anni in su, prenotazione obbligatoria: bit.ly/form-buonefeste.

Al Pecci dalle 16 alle 19 ci sarà invece Calze d’artista, un’attività ispirata all’opera di Adelaide Cioni ‘Il Mondo’, dove i partecipanti potranno toccare con mano tessuti unici e creare calze della Befana d’artista usando le stesse stoffe delle opere. Costo 5 euro a partecipante, prenotazione obbligatoria al link: bit.ly/pratomusei-a-natale.

Infine, al Museo del Tessuto dalle 16.30 alle 18.30 una speciale visita per i bambini dai 6 agli 11 anni per scoprire i piccoli tesori di seta della bella mostra dedicata alla recente donazione Falletti. Tatto, vista e olfatto saranno i complici dei ragazzini per vivere un’esperienza sensoriale unica a contatto con i preziosi tessuti esposti. Dopo la visita i partecipanti si trasformeranno in abili tessitori e proveranno a creare degli originali campioni di tessuto. La prenotazione è obbligatoria: [email protected] (specificare i nominativi dei partecipanti bambino-adulto e un numero di telefono). Costo: 5 euro a bambino e 5 euro ad adulto.