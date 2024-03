Murales colorano le pareti ingrigite. Cinque progetti: ecco dove saranno

Dal distretto socio sanitario, alle pareti di abitazioni private fino al Centro Giovani di piazza Don Milani. Parte il progetto di street art, voluto dal Comune di Montemurlo per dare colore alla città. Tra tutte le proposte arrivate, sono stati selezionati cinque progetti che saranno realizzati in altrettanti spazi. Si realizza così l’idea del sindaco Simone Calamai per una ’Montemurlo a colori’, che trova nell’arte e nei giovani spunti di riflessione. Un percorso che è solo all’inizio e che ha visto partire proprio ieri il cantiere per la decorazione della parete esterna del Centro giovani David Sassoli. A lavoro ci sono due giovanissimi artisti, Francesco Principato, 23 anni e Miguel Angel Caio, 24 anni, già titolari di uno studio di pittura e muralismo a Montale che hanno colto l’occasione, offerta dal Comune, per far conoscere la propria arte. Francesco e Miguel, che vantano già importanti lavori anche all’estero (in Kosovo hanno decorato la sede dell’Unione Europea e la scuola media dove ha studiato la cantante Dua Lipa) stanno realizzando un’opera che ha come tema centrale i giovani di Montemurlo. Quattro ritratti a mezza figura che rappresentano giovani montemurlesi, realmente esistenti, amici degli artisti che simbolicamente vogliono dare voce a tutti i giovani del territorio, in uno scambio tra passato e futuro. Il lavoro sarà completato in circa cinque giorni e quindi entro la settimana tutti i montemurlesi che passeranno dalla piazza Don Milani potranno ammirare l’opera. "Siamo contenti di poter decorare il Centro Giovani perché è un luogo simbolico e centrale della città e quindi la nostra arte potrà essere ammirata e conosciuta da tante persone", dicono Miguel Angel Caio e Francesco Principato. Il bando è stato promosso dal Comune per dare la possibilità a giovani artisti under 35 di farsi conoscere.

La curatrice del progetto Raquel Morellet: "Sono arrivate tante proposte e ne abbiamo scelte cinque che saranno rappresentate su altrettante pareti: al Centro Giovani, in via Adda a Oste dove si trovano due pareti, l’una di fronte all’altra in un nuovo parcheggio, sulla facciata della succursale del liceo artistico di via Napoli e sul retro della tribuna del campo da basket nel nuovo parco urbano - dice -. I ragazzi hanno lavorato tutti sui temi della natura e ambiente, uno invece si è concentrato sui temi della memoria".