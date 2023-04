Muore in moto a 38 anni Scontro fatale con un’auto

Un’altra vita persa sulla strada, in un tragico scontro fra la moto di Giuseppe Genovese, appena 38, deceduto sul colpo, e una macchina. Uno scontro mortale avvenuto sulla Statale in località Casini, nel comune di Quarrata, intorno alle 19 di ieri. Genovese, operaio residente a Paperino e originario di Nicosia, ha perso la vita in sella alla sua moto, una Aprilia Supermotard di grossa cilindrata. Fatale è stato l’impatto con una macchina, una Cinquecento X nera che proveniva da Olmi in direzione Firenze, mentre il motociclista stava percorrendo la Statale dal ponte torto verso Pistoia.

Da una prima ricostruzione dei fatti sembra che l’uomo alla guida dell’auto abbia svoltato a sinistra per entrare nel parcheggio del supermercato che si trova lì vicino, proprio mentre sopraggiungeva la moto del 38enne. Nell’impatto violento con la macchina il motociclista è volato a terra e le sue condizioni sono apparse fin da subito gravissime.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi, purtroppo inutilmente. Sul posto sono intervenute la Misericordia di Casalguidi e quella di Quarrata, più l’automedica. E’ stato chiamato anche l’elisoccorso Pegaso ma è ripartito vuoto, perché i sanitari hanno dovuto constatare il tragico epilogo dell’incidente. Purtroppo infatti, malgrado tutti i tentativi di rianimarlo per quasi un’ora, il 38enne non ha più dato segni di vita.

Sul posto per i rilievi erano presenti la polizia municipale di Quarrata e i carabinieri. La strada dal ponte torto a Casini è stata chiusa al traffico a lungo, per permettere ai soccorritori le operazioni necessarie e i tentativi di rianimazione e poi per attendere che le forze dell’ordine terminassero tutti i rilievi e sgomberassero la strada.

Una via pericolosa, la Statale Fiorentina, percorsa anche da tanti pratesi, che ha visto più volte accadere incidenti mortali. Davanti al Penny Market nel 2014 una donna di 76 anni morì tre giorni dopo essere stata travolta da un furgone. Il pensiero però corre soprattutto al mese di novembre scorso quando a Olmi, poco più avanti dal luogo dell’incidente di ieri, con una dinamica simile, ha perso la vita in sella alla sua moto il 22enne di Quarrata Leonardo Michelozzi.

