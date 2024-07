Muore giovane psicologa, aveva 35 anni. il dolore corre sui social

Prato, 28 luglio 2024 – Prato è in lutto per la scomparsa di Serena Baroncelli, giovane psicologa e psicoterapeuta interpersonale umanistica,venuta a mancare dopo aver lottato contro una brutta malattia. Alla fine la ragazza di 35 anni (compiuti a giugno) non ce l’ha fatta ed è deceduta all’Ospedale Santo Stefano.

Nella giornata di ieri l’ultimo ricordo, in occasione del funerale tenutosi presso la chiesa del Sacro Cuore. Tanta la commozione dei presenti per Serena, docente di Teoria e tecnica dei gruppi psicoanalitici e di supervisione alla scuola di psicoterapia Erich Fromm di Prato e di Padova, e con un’esperienza anche all’Università di Pisa.

La sua scuola ha voluto ricordarla così sui social: "Muore giovane colui che al cielo è caro, diceva Menandro, ripreso da Leopardi. Ma per te, Serena, la morte non avrà mai dominio. Perché sei fatta per ciò che non ha fine. Il tuo acume, la tua bellezza, i tanti progetti e le lezioni alla Scuola di Psicoterapia Erich Fromm, dove hai studiato e insegnato, sono gemme e avamposti di rive. Resta il tuo sorriso e il tuo respiro come rose di scirocco. Segna il nostro cammino e non perderci. Respireremo il profumo del tuo eterno".

Inoltre, la direttrice dell’istituto Irene Battaglini, assieme a colleghi e amici della scuola, ha deciso di creare una pagina di donazione - in onore di Serena - per sostenere l’Airc nella sua missione di lotta al cancro attraverso la ricerca.

Le donazioni possono essere effettuate sul sito www. donazioneinmemoria.airc.it: al momento in cu scriviamo sono stati raccolti oltre 1800 euro. Durante la sua carriera professionale, Serena - che aveva il proprio studio in via Lepanto - aveva sviluppato una grande passione per l’insegnamento, tanto che per anni è stata tra i professori dell’istituto Ceri. In tanti le volevano bene. Un amico ha scritto su Facebook: "Non ci si può credere… Si rimane senza parole quando se ne va un pezzo della tua vita... Vita spezzata troppo giovane... Condoglianze alla grande famiglia che ha aiutato sempre quando ne ha avuto bisogno".