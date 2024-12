Municipale, nuova sede e nuova comandante

La polizia municipale ha un nuovo comandante: è Ilaria Di Teodoro che fino ad ora era comandante. Di Teodoro ha iniziato la sua carriera nella polizia municipale il 1 marzo 2002 a Firenze dove è rimasta fino al settembre 2011. Dall’ottobre dello stesso anno è arrivata a Poggio a Caiano e dal 2022 ha avuto la nomina di vice comandante.

"Sono contenta per questo nuovo incarico – spiega la comandante – e ringrazio l’amministrazione, in particolare il sindaco Riccardo Palandri, per questa scelta ricaduta su di me. Ringrazio anche i precedenti comandanti perché da ognuno ho potuto attingere la loro esperienza, le loro qualità e la loro professionalità e tutto questo sarà utile per il mio nuovo incarico. Un grazie ai miei colleghi, con quasi tutti ci conosciamo e lavoriamo insieme da diversi anni e continueremo sulla scia di questo bel rapporto".

Con la nomina di Ilaria Di Teodoro si inaugura anche una nuova stagione per la polizia municipale che vede l’apertura della nuova sede in via Soffici dove i cinque agenti e la comandante hanno trovato casa e a breve sarà assunto un altro ufficiale, che avrà il ruolo di vice comandante. "L’obiettivo che mi pongo – sottolinea Di Teodoro – è quello di collaborare con l’amministrazione per aumentare i controlli sul territorio anche in risposta alle segnalazioni che ci arrivano dai cittadini, questo insieme anche alle altre forze dell’ordine ognuno secondo le proprie competenze con la massima collaborazione e rispetto come c’è sempre stato". "Ilaria Di Teodoro ha sempre dimostrato grandi capacità – dice il sindaco Riccardo Palandri – attenta e scrupolosa e sono sicuro che porterà avanti il ruolo di comandante con risultanti brillanti".

M.S.Q.