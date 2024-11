Multiutility e sindaci contro. Assemblea per l’acqua pubblica

Incontro domani 27 novembre nel palazzo comunale di Calenzano con i sindaci che vogliono che il servizio idrico sia pubblico e che sono contrari alla quotazione in Borsa della nascente Multiutility toscana dei servizi sotto la gestione della capofila Alia.

L’incontro pubblico servirà per "approfondire le tematiche legate alla gestione dei servizi pubblici, in particolare quello idrico integrato", come annuncia il Comune di Calenzano. Annunciata la partecipazione di Giuseppe Carovani, sindaco di

Calenzano e dei sindaci dei Comuni di Sesto Fiorentino, Lorenzo Falchi; Campi Bisenzio, Andrea Tagliaferri; Carmignano , Edoardo Prestanti; Agliana Luca Benesperi; Borgo San Lorenzo, Leonardo Romagnoli; Cantagallo, Guglielmo Bongiorno; Castelfranco Pian di Scò Michele Rossi; Rufina, Daniele Venturi; Vaiano, Francesca Vivarelli; Vicchio, Francesco Tagliaferri.