Movida sicura: "Più controlli per la sicurezza" Il prefetto Michela La Iacona ha presieduto il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica per definire misure preventive durante la movida, al fine di evitare degenerazioni e garantire la tranquillità pubblica. Servizi di controllo saranno attuati per preservare l'ordine e la sicurezza.