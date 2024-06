Mostre e musei al calar del sole . Visita sui "salvataggi" eccellenti

Musei e mostre al calar del sole: un modo diverso e più ‘fresco’ per scoprire la cultura in estate. Riflettori accesi sul Museo dell’Opera del Duomo, dove è in corso la mostra "Arte ferita, Arte salvata", visitabile fino al 28 luglio. Una visita guidata e una conferenza sui salvataggi eccellenti di opere d’arte sono i prossimi appuntamenti con la Fondazione Cdse a partire da domani sera, alle 21, quando i visitatori saranno accompagnati da una guida d’eccezione (15 euro incluso il biglietto d’ingresso): la direttrice della Fondazione Cdse Alessia Cecconi, che insieme alla direttrice dei Musei diocesani Veronica Bartoletti ha curato la ricerca archivistica e iconografica alla base del percorso espositivo.

Si replica in notturna giovedì 11 luglio, sempre alle 21, con la conferenza curata da Alessia Cecconi e intitolata "Botticelli e Piero della Francesca in guerra. Alcuni casi di salvataggi eccezionali durante il secondo conflitto mondiale" (ingresso gratuito con accesso da via Santo Stefano). Promossa dai Musei Diocesani e dalla Fondazione Cdse, la mostra riapre le ferite di un periodo di distruzioni e crolli, ma racconta anche la straordinaria epopea vissuta da chiese e capolavori d’arte tra il 1940 e il 1945. A ottant’anni anni dai bombardamenti che devastarono il centro storico di Prato – fra il febbraio e marzo 1944 furono colpite soprattutto San Bartolomeo in piazza Mercatale, Sant’Agostino e Santa Maria del Giglio – l’esposizione ripercorre la corsa contro il tempo per salvare le opere simbolo della città, primo tra tutti il pulpito di Donatello.

Complice l’estate, stasera porte aperte del Museo del Tessuto come ogni giovedì sera di giugno e luglio dalle 21 alle 23.30, con possibilità di visitare il museo e la mostra "Walter Albini. Il talento, lo stilista" a soli 6 euro. E per chi volesse invece addentrarsi nella mostra con i propri bambini, il museo ha ideato un kit didattico per i più piccini, da richiedere gratuitamente in biglietteria. Un libretto illustrato in cui lo stilista Albini guiderà i piccoli visitatori tra le teche e le sale, alla scoperta della ‘moda pronta per tutti’ da lui ideata.