Mostre, 1300 i biglietti staccati nel 2022

Meno di 1300 biglietti interi

staccati per le mostre nel 2022,

oltre 330mila euro di perdita

d’esercizio, più di due milioni di

contributi pubblici, di cui 1,2 dal

Comune di Prato e 730mila euro dalla Regione. . Nel 2019,

ultimo anno prima della pandemia e senza restrizioni,

i visitatori erano stati 43.851,

il dato più basso fra i dodici principali centri per l’arte contemporanea italiani.

Nel 2022 gli ingressi alle

mostre sono stati 15.194 – 6.800 gratuiti e 7.100 ridotti –.

I ricavi per le mostre sono stati 56.250 euro, quelli per il cinema 20mila (con 3.400 presenze), per gli spettacoli 31mila (con 4.500 presenze).