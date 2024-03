Muore ex imprenditore tessile: è caduto dal tetto del suo capannone

Vernio (Prato), 13 marzo 2024 – Tragedia poco prima delle 16 in via Bolognese a Terrigoli. Un uomo di 89 anni Gino Santi è precipitato dall’alto del tetto del suo capannone, facendo un volo di circa tre metri.

Per l’anziano, volto molto noto e conosciuto nella frazione di Vernio, non c’è stato niente da fare: praticamente ha perso la vita sul colpo. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto della tragedia un’ambulanza del Comitato della Croce Rossa di Vernio e ha allertato anche l’elisoccorso Pegaso.

Purtroppo non è stato possibile fare niente: il medico arrivato a bordo del mezzo di soccorso della Croce Rossa ne ha constatato il decesso. L’uomo, in passato, aveva svolto attività di imprenditore proprio nell’edificio dove si è consumata la tragedia.

In via Bolognese a Terrigoli sono giunti anche i carabinieri di Vernio per eseguire il sopralluogo di rito e per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente che è costata la vita a Santi, che è caduto dal tetto della sua ex fabbrica dismessa.

Secondo una prima ricostruzione, pare che la copertura del tetto, sul quale era salito per fare alcune verifiche, abbia ceduto aprendo il vuoto sotto i suoi piedi. Santi, a dispetto della sua età, era una persona in forze, tanto che ha deciso di salire sul tetto del suo vecchio carbonizzo per sistemare alcune cose.

I carabinieri di Vernio hanno avvertito anche il magistrato di turno: la salma è stata resa libera in quanto non sono risultate responsabilità di terze persone nell’incidente. La notizia si è diffusa rapidamente, gettando nello sconforto e nel dolore quanti lo conoscevano e lo stimavano per la sua grande generosità e disponibilità.