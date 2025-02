Lutto a Prato, è morto lo storico commerciante Franco Nincheri

Prato, 18 febbraio 2025 - È morto Franco Nincheri, storico commerciante ambulante di abbigliamento e intimo, associato a Confesercenti di Prato fin dagli anni ‘70. Confesercenti Prato e Anva piangono la sua scomparsa: “La notizia della sua scomparsa ci riempie di profonda tristezza. Franco era una persona straordinaria, capace di donare tanto con il suo cuore generoso. Non era solo un commerciante storico, ma anche un uomo che credeva fermamente nella forza della comunità e nel valore delle relazioni umane”.

Lo ricordano così la presidenza di Confesercenti e dell’Anva, e con grande affetto lo staff tutto della Confesercenti di Prato. Per la sua lungimiranza di imprenditore che da sempre lo ha contraddistinto negli anni e per l’attaccamento all’associazione, nel 2017 è stato premiato come Campione d’impresa. “Confesercenti ricorda Franco con affetto e stima ed esprime le più sincere condoglianze alla famiglia”.

Maurizio Costanzo