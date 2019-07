Prato, 12 luglio 2019 - Un anziano è stato trovato morto in casa in via dell’Accademia stasera poco dopo le 21. Sono stati i parenti ad avvertire i vigili del fuoco poiché non riuscivano a contattare l’uomo. Quando i pompieri hanno aperto l’abitazione hanno trovato il corpo senza vita del pensionato, presumibilmente ucciso da un malore. Sul posto anche i carabinieri e la pubblica assistenza. Probabilmente l’uomo era morto da diverse ore visto che i condomini sentivano cattivo odore da ieri.

