Morta la prima pizzaiola di Prato. Il funerale martedì a Coiano

E’ scomparsa Maria Teresa Rosso, Teresina per i clienti, pizzaiola di "Maggie" a Santa Lucia conosciuta in città per essere stata, appunto, la prima e a lungo l’unica pizzaiola della città. Insieme a suo marito Vincenzo ha aperto il locale (dedicato alla figlia) a metà degli anni ‘80 e l’ha gestito

fino al 2009, poi la pizzeria

è passata proprio a Maggie e suo marito. Maria Teresa Rosso ha comunque continuato

a lavorare lì fino alla scoperta della malattia a luglio del 2023.

La salma sarà esposta alla cappella di Santa Lucia vicino al cimitero di Coiano da oggi alle 10. I funerali si terranno invece martedì mattina alle 10,30 alla chiesa di Santa Lucia. "Mia madre e suo marito avevano preso in gestione

il vecchio bar ’Il Cacciatore’

e in seguito provarono a fare un esperimento con tavoli di plastica. Mia madre aveva le basi della panetteria perché il padre faceva il fornaio, così decise di stare lei al forno. Da

lì sono andati sempre avanti

ed è nata la pizzeria Maggie – racconta il figlio Filippo La Porta – Negli ultimi anni si era fatta aiutare dal cognato, poi

a luglio aveva smesso dopo

la scoperta della malattia. Vogliamo ringraziare tutte le persone che ci stanno vicino

in questo momento e ci fa piacere vedere che nostra madre ha regalato bei ricordi

a tanta gente".