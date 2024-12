Montemurlo, è morta l'ex insegnate Tiziana Fiesoli. “Una guida per tutta la comunità”

Firenze, 17 dicembre 2024 - Se n'è andata ieri, 16 dicembre, dopo un malattia che se l'è portata via in pochi mesi, la maestra Tiziana Fiesoli, 71 anni, per oltre quarant'anni insegnante alla scuola dell'infanzia “Loris Malaguzzi” di Novello, in centro a Montemurlo. Oggi sono tanti i montemurlesi, suoi ex alunni, che la piangono e la ricordano con affetto. «Tiziana non è stata solo un'insegnate per i bambini, ma una vera e propria maestra di vita per tutti noi colleghi. Un esempio fulgido, una donna che non si arrabbiava mai, sempre calma e riflessiva, nei momenti di scontento ci guidava con positività per trovare una soluzione che potesse riportare la serenità. - la ricorda la maestra Sabrina Matteini – Ci ricordava che, nonostante le difficoltà che si potevano incontrare sul lavoro, il bambino doveva essere sempre al centro di tutto. Tiziana era un punto fermo per i bambini e un supporto per le famiglie. Una donna che ha lasciato un segno indelebile nella scuola». Tiziana aveva lavorato a lungo con la maestra Giuliana Nardini, mentre la sua ultima collega era stata la maestra Ilaria Fortuna che la ricorda commossa:« Tiziana è stata la mia tutor quando sono entrata di ruolo ed è grazie a lei che ho scoperto le potenzialità di una scuola realmente vicina ai bambini e alle famiglie. Era una di quelle persone magiche che, quando le incontri, ti arricchiscono, ti cambiano la vita e fanno al differenza nei rapporti umani. Tiziana era una maestra creativa, anticonformista, che portava un senso di libertà in tutto quello che faceva. Credo che i suoi piccoli alunni siano stati privilegiati ad averla avuta come insegnate». Anche il sindaco Simone Calamai, a nome dell'amministrazione comunale si stringe in segno di cordoglio ai figli di Tiziana, Jacopo e Francesca:« A nome di tutta la comunità montemurlese esprimo il cordoglio per la perdita della maestra Tiziana. Sono tanti i bambini che sono cresciuti con lei e che le hanno voluto bene. Oggi se ne va una persona di grande sensibilità e umanità che ha dedicato la propria vita alla scuola, lavorando con passione e competenza. Tiziana ci lascia una grande eredità». Tiziana Fiesoli viveva in località Fornacelle ed era la moglie dell’architetto Roberto Ciani, scomparso lo scorso anno, che per ben 38 anni aveva diretto l’ufficio tecnico del Comune di Montemurlo. I funerali si svolgeranno in forma strettamente privata.