Morta anziana travolta da un’auto. Era uscita di casa per fare la spesa

Tragico incidente, ieri mattina, nel comune di Vaiano. A perdere la vita, investita da un’automobile, è stata un’anziana di 87 anni, Piera Bianchi, che al momento del sinistro stradale si trovava a piedi in via Garibaldi di sopra, una traversa della Sr 325, che porta sia alle scuole Bartolini sia verso l’abitato di Schignano. Si tratta di una via stretta, poco trafficata e in pendenza che per un tratto è a senso unico e che l’emergenza per la frana la scorsa primavera era utilizzata come via alternativa per il traffico.

Intorno alle 11 di ieri, la 87enne è stata travolta, all’altezza di una curva, dalla Smart guidata da un 70enne di Vaiano che procedeva in direzione della 325 e che non l’ha vista. Anche la donna investita era residente a Vaiano, poco distante dal luogo dell’incidente.

Dopo il tremendo impatto, le borse della spesa che l’anziana aveva con sé sono rimaste sparse sull’asfalto. La donna è stata presa in pieno mentre si trovava al margine della strada, in un tratto sprovvisto di strisce e dove il marciapiede è dotato di protezioni parapedonali. Purtroppo sembra che il corpo della 87enne fosse rimasto incastrato sotto la vettura.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Misericordia di Vaiano con un infermiere a bordo inviata dalla centrale operativa del 118.

Le condizioni dell’anziana sono apparse subito critiche ai soccorritori ed è stato subito chiesto l’intervento dell’elisoccorso Pegaso. Il mezzo, fatto atterrare al campo sportivo di Vaiano, ha trasportato la vittima all’ospedale di Careggi, in codice rosso, il grado di massima urgenza per le ferite riportate. Ricoverata in gravissime condizioni, l’anziana non ce l’ha fatta, è deceduta nel primo pomeriggio di ieri, poche ore dopo il trauma.

I medici di Careggi non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’87enne.

Per effettuare i rilievi del sinistro in via Garibaldi è intervenuta anche una pattuglia della polizia municipale dei Comuni della Valbisenzio: le misurazioni eseguite serviranno ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Le indagini sono in corso per accertare le eventuali responsabilità dell’accaduto. Durante le operazioni di soccorso la strada – via Garibaldi di sopra – è stata chiusa al traffico.

Non si sono verificate ripercussioni alla circolazione sulla Sr 325.