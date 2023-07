Moretti, Favino, Cate Blanchett Una settimana di grande cinema

Cinema sotto le stelle al Castello dell’Imperatore. Stasera (ore 21.45) torna l’ultimo film di Nanni Moretti, "Il sol dell’avvenire". Moretti è da sempre un regista "divisivo" che di certo non passa indifferente. Il suo cinema fa sempre discutere. Per fortuna c’è ancora qualche autore che ha questa capacità. La sua ultima regia ci riporta a riflessioni socio-political-cinematografiche, grazie ad una ottima sceneggiatura e ad un cast in splendida forma. Margherita Buy, Silvio Orlando, Barbara Bobulova, lo stesso Moretti… tutti insieme appassionatamente nel grande gioco del cinema nel cinema. Grande successo di pubblico e ottime critiche (che non sono mai mancate nella carriera di Moretti). Domenica 16 "Decision to leave", splendido film coreano che ha conquistato il premio per la miglior regia al festival di Cannes 2022, mentre lunedì 17 è la volta di "Tar", storia di Lydia Tar, prima donna a dirigere una importante orchestra tedesca. Che Cate Blanchett fosse brava è risaputo. Con questa performance l’attrice australiana supera se stessa. Il film (troppo lungo e altalenante) può non convincere ma la talentuosa Cate è strepitosa. Martedì 18 ritroveremo un film italiano di buon successo: "L’ultima notte di Amore" dove Amore è il cognome di un poliziotto al suo ultimo giorno di lavoro prima della pensione. Franco Amore interpretato dal sempre bravo Pierfrancesco Favino. "Everything everywere all at once" (mercoledì 19) è il film che ha vinto l’Oscar. Addirittura ben 7 tra cui quello andato a Jamie Lee Curtis, meritatissimo. Giovedì 20 film di animazione con "La canzone del mare" mentre venerdì 21 omaggio al produttore pratese Nello Santi, che 60 anni fa ebbe il coraggio di produrre uno dei capolavori di Francesco Rosi, "Le mani sulla città". Si parla di corruzione e della speculazione edilizia nella Napoli del boom economico. E tutto sembra terribilmente attuale. Grande interpretazione di Rod Steiger, star hollywoodiana che accettò con entusiasmo la proposta di Rosi, per interpretare il difficile ruolo di Edoardo Nottola, palazzinaro senza scrupoli e al tempo stesso consigliere comunale. Il film si apre con il crollo di un palazzo nel pieno centro di Napoli. La forza di Francesco Rosi ha reso questa pellicola tra le più belle del cinema italiano. Da non perdere. Ingresso libero. All’Eden i nuovi capitoli di "Missione impossibile" e di "Indiana Jones" (ore 21 sabato e domenica ore 17 e 21).

Federico Berti