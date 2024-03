Prato, restaurato il monumento dedicato a Giuseppe Mazzoni collocato in piazza Duomo

Prato, 22 marzo 2024 - E' stato ultimato l'intervento di restauro del monumento a Giuseppe Mazzoni realizzato nel 1897 dallo scultore Alessandro Lazzerini che si trova in piazza Duomo. La ripulitura e sbiancatura della statua, disposte dagli assessori Giacomo Sbolgi alla Manutenzione ordinaria e straordinaria per l'edilizia storico monumentale e Gabriele Bosi alle Politiche per il turismo e valorizzazione del patrimonio artistico, ha richiesto circa tre mesi di lavoro ai tecnici comunali e alla ditta incaricata.

La piazza centrale della città così, anche grazie al restauro della fontana del Pescatorello effettuato da Publiacqua, ha assunto un aspetto più bello e curato. L'importo complessivo investito nei lavori di restauro è di 16.504 euro. La statua del Mazzoni presentava un degrado legato agli agenti atmosferici e a fattori antropici, come lo smog, tanto da richiedere l'intervento di esperti che con specifici trattamenti hanno risolto le problematiche, utilizzando un approccio di tipo conservativo nel rispetto dei materiali storici.

Erano presenti incrostazioni calcaree dovute all'acqua, a microrganismi e particellato atmosferico. Sono quindi state fatte opere di pulitura e rimozione di incrostazioni calcaree, stesura di antiossidante, ripristino tramite muratura e stuccatura dei gradini fratturati e sono state ricollocate alcune lettere che erano andate perdute.