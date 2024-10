Montemurlo: tris e festa. Poggio espugna Sesto

Sorridono Pietà 2004, Poggio a Caiano e Montemurlo Jolly, puntano al riscatto Tavola e CSL Prato Social Club. Questo il verdetto sportivo emesso mercoledì, che ha visto diverse formazioni di Prato e provincia militanti in Prima e Seconda Categoria tornare in campo. Per quel che riguarda la Prima Categoria, il CSL Prato Social Club era impegnato ad Agliana con l’AM Aglianese nel recupero della gara di campionato del girone D sospesa al 26’ due domeniche fa a causa dell’infortunio dell’arbitro. E gli uomini di mister Campolo non hanno avuto fortuna: gli aglianesi padroni di casa si sono imposti per 1-0 grazie ad una rete di Benedetto. Attucci e compagni sono quindi chiamati a rialzare la testa già contro la Gallianese. A distanza di qualche ora si sono poi disputare le partite di Coppa Toscana di Seconda Categoria valide per i trentaduesimi. E sono tre le squadre che possono far festa, avendo conquistato la qualificazione per il turno successivo: il risultato più rotondo lo ha fatto registrare il Montemurlo, con gli uomini di Ermini capaci di violare il terreno di gioco del Chiesina Uzzanese alla luce di un rotondo 3-0 griffato da un tris di Gaddafi. Braschi e Melani hanno invece fatto sì che la Pietà si aggiudicasse il confronto intraprovinciale con il Tavola. E poi c’è il Poggio a Caiano, che dopo l’1-1 maturato alla fine dei tempi regolamentari ha espugnato il campo del Sesto vincendo 3-2 dopo i calci di rigore.

Giovanni Fiorentino