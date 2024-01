Montemurlo ricorda le vittime della tragedia di Javello: “Onorare chi rischia la vita”

Montemurlo, 9 gennaio 2024 – Il Comune di Montemurlo ha organizzato, per sabato 13 gennaio una cerimonia di commemorazione in ricordo delle vittime della strage aerea di Javello, avvenuta l'8 gennaio 1992. Durante quella terribile giornata, il maggiore Carlo Stoppani, il tenente Paolo Dutto e il maresciallo Cesare Nieri, stavano sorvolando la zona quando a causa delle avverse condizioni meteo, si schiantarono con il loro velivolo sul monte Javello, che domina Montemurlo. Per non dimenticare le vittime di questa tragedia, avvenuta oramai 32 anni fa, alle ore 10 alla chiesa di Fornacelle, sarà celebrata una messa in onore dei tre aviatori caduti, alla quale seguirà la benedizione della corona d'alloro che alle ore 11 sarà portata e deposta al parco della Pace in via Grazia Deledda. “La cerimonia in ricordo della strage aerea di Javello non è solo un modo per ricordare le vittime di questo incidente, ma ci dà l'occasione per onorare il lavoro di quanti, uomini e donne, ogni giorno, a rischio della propria vita, lavorano per garantire la sicurezza di tutti noi”, sottolinea il sindaco di Montemurlo Simone Calamai.