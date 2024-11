Montemurlo tra luci e gospel. Domenica l’accensione dell’albero: "Bimbi, scrivete i vostri sogni"

A Montemurlo le festività natalizie prendono ufficialmente il via domenica primo dicembre con l’accensione delle luci del grande abete che è già stato posizionato davanti al municipio in piazza della Repubblica. Il sindaco Simone Calamai, insieme a tutti i bambini che vorranno partecipare, premerà il pulsante che illuminerà l’albero e le luci del palazzo comunale. L’appuntamento con l’accensione dell’albero è per le 18, ma per tutta la giornata, a partire dalle 10, la piazza della Repubblica sarà animata dagli stand delle associazioni del territorio con proposte gastronomiche e animazioni varie. Dalle ore 16,30 la piazza si scalderà anche con le voci del coro gospel "Black&White Ensemble" e dei bambini della scuola paritaria del Sacro Cuore, che proporranno un repertorio di canti dedicato allo spirito del Natale. "Un momento al quale teniamo tanto e che vuole essere dedicato in particolare ai bambini per far vivere loro l’attesa delle festività natalizie, ma anche per dare, a questo mondo devastato dalle guerre, un segno di luce e di pace in un momento buio" dice il sindaco Simone Calamai . I bambini delle scuole del comprensivo ‘Margherita Hack’ e del Sacro Cuore sono stati anche invitati dal sindaco a creare e portare una decorazione - resistente alle intemperie- che durante la serata sarà attaccata all’albero e decorerà per tutte le festività il grande abete.

"Un modo per far sentire tutti i nostri bambini protagonisti del Natale a Montemurlo", aggiunge il sindaco Simone Calamai. Tra le altre novità, quest’anno i bambini troveranno ad accoglierli Babbo Natale con "una cassetta delle lettere speciale", alla quale affidare i propri sogni. "Sono anni particolarmente difficili quelli che stiamo vivendo, il Covid, le guerre, l’alluvione e i bambini sono come spugne che assorbono le nostre ansie e preoccupazioni. Per questo abbiamo deciso di mettere una casettina delle lettere, non per chiedere doni o giocattoli a Babbo Natale, ma per affidare al buon vecchio i propri sogni e i propri desideri, con la speranza che possano trasformarsi in realtà", sottolinea il sindaco Simone Calamai. Il sindaco Calamai invita tutti i bambini a scrivere un sogno da affidare alla magia di Babbo Natale e poi di venire in piazza della Repubblica a spedire la letterina. "Questo è un momento di gioia dedicato ai bambini, ma non possiamo dimenticare il giovane Marco Innocenti, strappato all’affetto dei suoi cari da un malore. Una luce brillerà sempre per lui e per la sua famiglia, alla quale ci stringiamo ancora una volta come comunità montemurlese".