Montemurlo sconfitto. Valbisenzio, così non va

Per il terzo weekend consecutivo, sia Montemurlo che il Centro Minibasket Valbisenzio finiscono al tappeto. In occasione del 26° turno di Divisione Regionale 1 di basket, nel raggruppamento A i Lions vengono battuti in trasferta da Valdicornia, mentre la compagine guidata da coach Bertini si arrende sul campo amico di fronte alla capolista del girone B, Certaldo.

Partiamo dai biancorossi, che dopo un ottimo avvio (2-8) vedono le proprie percentuali al tiro crollare, mentre i locali aggiustano la mira e infilano tre triple consecutive. Montemurlo fatica a trovare la via del canestro e così i livornesi ne approfittano per scappare sul 26-13 al 10’. La musica non cambia nella seconda frazione e all’intervallo gli ospiti devono recuperare 15 punti sul 49-34.

Nel terzo periodo invece ci pensano Guazzini, Riccio e Zardo a riavvicinare i Lions, che comunque sono sotto 71-62 al 30’. L’ultimo quarto si apre con un solo canestro per parte nei primi tre minuti. Il cronometro che scorre diventa amico di Valdicornia, che chiude ogni discorso piazzando due bombe e costringendo alla resa i Lions per 92-76. Il ko significa -4 dalla seconda posizione del girone A e appena due lunghezze di margine su Lucca e Donoratico.

Niente da fare Per Vaiano, che vede la Virtus Certaldo trionfare al PalaNenni per 65-60. A quattro giornate dal termine serve l’ultimo sforzo a Bonari e compagni per assicurarsi la terza piazza.

Francesco Bocchini