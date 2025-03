Montemurlo, rimossi numerosi sacchi di rifiuti nella zona del bacino di Montachello

Montemurlo, 25 marzo 2025 - Nei giorni scorsi il Comune di Montemurlo, grazie alla segnalazione di alcuni cittadini, ha attivato i volontari della Vab per provvedere alla rimozione di numerosi sacchi neri che erano stati abbandonati nella zona boschiva intorno al bacino di Montachello. Il Comune di Montemurlo, infatti, già da diversi anni ha attivato una convenzione con l'associazione Vab per interventi di tutela ambientale come la rimozione di rifiuti in aree boschive o impervie, grazie alle strumentazioni tecniche in dotazione. I sacchi contenevano scarti tessili e rifiuti indifferenziati. In particolare, in un sacco si trovava anche un grosso contenitore di olio esausto, che, in caso di sversamento, avrebbe creato un grave danno ambientale. I volontari della Vab Montemurlo si sono anche occupati della rimozione di diversi tronchi di un acero che giacevano in prossimità di un vecchio sentiero. I volontari della Vab, sulla base della convenzione stipulata con il Comune, si occupano anche del recupero dell'avio fauna ferita in ambito urbano e la trasportano al centro veterinario di recupero dei rapaci di Vicchio in Mugello.

«Ringrazio tutti i volontari della Vab per il pronto intervento di recupero dei rifiuti nella zona boschiva. - conclude il sindaco Simone Calamai - Grazie anche alla nostra polizia municipale che si è immediatamente attivata con le indagini per risalire ai responsabili di questo scarico abusivo sul territorio. La Vab è da sempre impegnata anche nel sistema di protezione civile comunale e i suoi volontari mettono un particolare impegno nella salvaguardia dell'ambiente, basti pensare solo alle attività di antincendio boschivo». L'assessore all'ambiente, Alberto Vignoli, ricorda quanto siano dannose queste discariche: «Gli abbandoni dei rifiuti fanno male all'ambiente e alle tasche di tutti i cittadini sui quali cade il costo della rimozione. Ringrazio ancora i cittadini che ci hanno segnalato questi sacchi nella zona di Montachello e ricordo a tutti che, attraverso Aliaapp, è possibile segnalare abbandoni di rifiuti sul territori in modo preciso e rapido».