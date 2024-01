Montemurlo, Oste ha un nuovo bar aperto fin dalla mattina presto

Oste (Prato), 9 gennaio 2023 – Il caffè o cappuccino al bar è un rito per milioni di italiani prima di andare in ufficio. Ma chi fa turni di lavoro particolari, e si sveglia molto presto, difficile riesca a trovare un’attività con la saracinesca aperta a quell’ora dove poter fare colazione. A Oste, frazione di Montemurlo, ci hanno pensato Alberto e Marina Toccafondi che il 1 gennaio hanno inaugurato l’attività che punta a dare un servizio a chi si sveglia molto presto: apre infatti alle 4,30 del mattino nella via centrale della frazione. Sabato 13 gennaio alle 18 l'inaugurazione ufficiale aperta a tutti. Con il nuovo anno a Oste ha dunque visto la luce un nuovo bar-punto pranzo salutato positivamente anche dal sindaco di Montemurlo.

Si tratta dell’ ”Oste 122” che prende il nome dall’indirizzo dell’attività, che sorge nella centralissima via Oste e riporta in centro un importante servizio di bar, aperto fin dalle prime ore del mattino per le colazioni. A credere nelle potenzialità dell’attività sono stati padre e figlia, Alberto e Marina Toccafondi di Tobbiana di Prato che il 1 gennaio scorso, con tanto entusiasmo e ottimismo, hanno aperto il bar che si rivolge ai lavoratori della zona industriale, nonché ai cittadini di Oste. “Abbiamo deciso di aprire alle 4,30 del mattino per intercettare chi si alza molto presto per andare a lavoro - dicono Marina e Alberto -. Siamo poi aperti per pranzo e chiudiamo la sera alle 19 dopo l’aperitivo. Un’attività attraverso la quale vogliamo riportare nel centro di Oste vitalità e un punto di ritrovo, nonché un servizio per colazioni e una pausa pranzo veloce e di qualità”.

Il bar resterà chiuso la domenica e il sabato pomeriggio. Marina ha 24 anni e dopo il diploma ha sempre svolto lavori precari, dei quali non era contenta. Così ha deciso di seguire le orme del padre Alberto, oltre dieci anni è barista, e con lui ha aperto l’attività imprenditoriale. Ieri mattina, a salutare l’apertura del nuovo bar, è passato anche il sindaco Simone Calamai che ha accolto la notizia con grande soddisfazione: “L’apertura di Oste 122 è un bel segno di vitalità per Oste dopo i giorni difficili dell’alluvione. Un segnale importante di ripartenza e un servizio per la frazione nella centralissima via Oste”. Maurizio Costanzo