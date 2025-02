Montemurlo non va, bene Valbisenzio

Gioie e dolori per le pratesi nel campionato di Divisione Regionale 1 maschile. Prestazione incolore e sconfitta amara per Montemurlo che raccoglie il quinto referto giallo della stagione, venendo superata a domicilio dal Cmb Carrara (68-73) e rimanendo al secondo posto con 26 punti nel girone A.

Gara difficile, ma partenza incoraggiante dei montemurlesi, che chiudono avanti 20-14 il primo quarto. Poi la difesa di casa si scioglie e gli ospiti ne approfittano per piazzare il sorpasso e andare al riposo lungo comunque con la gara in equilibrio (36-36). Al rientro in campo dagli spogliatoi Montemurlo è svagata e distratta. Carrara ne approfitta, ma non riesce a dare la spallata al match e si arriva all’ultima sosta sul 57-59. Decisivi gli ultimi secondi dell’ultimo quarto, con Carrara più cinica nel finale.

Bene invece, nel girone B, il Cmb Valbisenzio, che torna ad assaporare il successo imponendosi per 72-65 in casa di Maginot Siena e consolidando la terza posizione a quota 26 punti, dietro la capolista Virtus Certaldo e a due lunghezze da Basket Asciano.