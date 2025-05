Montemurlo, inaugurato il nuovo auditorium del Liceo Artistico Brunelleschi

Montemurlo, 29 maggio 2025 - Questa mattina presso il Liceo Artistico Brunelleschi di Montemurlo è stato ufficialmente inaugurato il nuovo auditorium, interessato nei mesi scorsi da un importante intervento di ripristino strutturale. Alla cerimonia di apertura hanno partecipato il presidente della Provincia di Prato, Simone Calamai, la dirigente scolastica Maria Grazia Ciambellotti con alcune classi del triennio e i rappresentanti delle ditte esecutrici dei lavori. L'intervento, realizzato dalla Ditta Crestini Costruzioni Srl, del valore di 85.300 euro, ha riguardato principalmente il ripristino di una trave lamellare della sala polifunzionale del liceo. Grazie a questo intervento l'auditorium è stato restituito alla scuola come uno spazio sicuro e accogliente, ideale per ospitare attività culturali, eventi didattici e momenti di aggregazione per gli studenti e per la comunità.

Oltre agli interventi strutturali, è stato effettuato il completo rinnovo delle sedute, con la sostituzione delle vecchie con 160 nuovi posti a sedere, per un valore complessivo di 22.900 euro. Le nuove sedute, fornite dalla ditta Leyform Srl, hanno contribuito a un notevole miglioramento del comfort e della funzionalità dell'auditorium. “Questa inaugurazione rappresenta un passo fondamentale per il miglioramento della nostra rete scolastica, un impegno che la Provincia di Prato porta avanti con grande attenzione per la sicurezza, la qualità e il benessere degli studenti – ha dichiarato il presidente Simone Calamai - L’intervento realizzato, che ha visto il rifacimento della struttura portante, precedentemente compromessa da criticità che ne avevano reso inagibile l’auditorium, e il rinnovo delle sedute, non è solo un'opera di manutenzione, ma si inserisce in un più ampio programma di valorizzazione delle strutture scolastiche del nostro territorio – ha concluso - L’obiettivo è offrire agli studenti un ambiente che non sia solo un punto di riferimento didattico, ma anche uno spazio dedicato alla loro crescita culturale e sociale”.

“Abbiamo finalmente la possibilità di riutilizzare l’auditorium, uno spazio essenziale per le numerose attività che vi svolgiamo quotidianamente - ha dichiarato la dirigente scolastica Maria Grazia Ciambellotti - Si tratta di un ambiente fondamentale per la nostra scuola, e desidero ringraziare la Provincia di Prato per aver reso possibile questo intervento, restituendoci un luogo sicuro e funzionale”. Il processo di progettazione all'interno del Liceo Brunelleschi prosegue, con gli studenti chiamati a ideare una trasformazione e riqualificazione dell'ambiente esterno, attraverso un progetto chiamato “Piazza Brunelleschi”.

I ragazzi del liceo hanno infatti sviluppato numerose proposte, che questa mattina sono state presentate e discusse insieme al presidente della Provincia e alla Commissione della scuola. Tra queste, sono stati selezionati due progetti che verranno integrati e realizzati, con l'obiettivo di valorizzare e rinnovare lo spazio esterno della scuola. "Oggi al Liceo Brunelleschi abbiamo avuto l'opportunità di dare voce a nuove idee per migliorare e potenziare gli spazi della scuola – ha spiegato il presidente Calamai - Si è delineato un importante punto d’incontro tra la Provincia e l’istituto attorno a un progetto ambizioso denominato “Piazza Brunelleschi “ ideato dagli stessi studenti. Nei prossimi mesi saremo impegnati nella riqualificazione dell’area esterna della scuola, con l’obiettivo di renderla più inclusiva, accogliente e funzionale per tutta la comunità scolastica."