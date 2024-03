Montemurlo festeggia i nuovi nati

Montemurlo, 25 marzo 2024 – A Montemurlo il Comune ha festeggiato i nuovi nati, tutti i bambini venuti alla luce durante l’anno 2023. La festa si è svolta in Sala Banti ed è stata arricchita dalla presenza del “Piccolo coro del cinema da ascoltare” e della cantante Sara Ruoti che hanno regalato ai neonati alcune canzoni ed una ninna nanna sarda. «Una festa della rinascita, di pace e speranza dopo anni di difficoltà. - ha detto il sindaco Simone Calamai - Un momento di gioia e condivisione, dedicato alle famiglie alle quali il Comune di Montemurlo dedica tanti servizi». Il sindaco Calamai ha donato a tutti i bambini una " pergamena di benvenuto " nella comunità montemurlese con una poesia di Martin Luther King mentre l'assessore ai servizi alla prima infanzia Antonella Baiano ha consegnato una brochure riassuntiva di tutti i servizi all'infanzia comunali ed ha auspicato che ogni neo mamma non viva la maternità come una limitazione o una rinuncia ma che insegua i propri sogni senza rinunciare alla gioia di un figlio. Ad ogni nuovo nato è stato donato un sacchetto di semi di fiori, un gesto simbolico per coltivare e far crescere una nuova vita.