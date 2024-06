Montemurlo e Valbisenzio al voto. Sono undici i candidati a sindaco

Valbisenzio e Montemurlo al voto. Le urne apriranno alle 15 di oggi fino alle 23 e dalle 7 alle 23 di domani. I cittadini oltre che per le Europee, sono chiamati ad eleggere i nuovi sindaci di Montemurlo, Vaiano, Vernio e Cantagallo. Solo nel caso di Montemurlo, comune con più di 15mila abitanti, sulla carta sarebbe possibile il ballottaggio che però viene, di fatto, escluso dalla presenza soltanto di due candidati alla poltrona di sindaco. Lunedì 10 giugno in concomitanza con la fine delle scuole (per quelle che non sono sede di seggio) si saprà chi sono i vincitori della tornata elettorale.

Vediamo nel dettaglio: Montemurlo gli sfidanti sono Simone Calamai candidato sindaco della coalizione Tutti per Montemurolo sostenuta da Pd, Amare Montemurlo, Alleanza Verdi Sinistra e Montemurlo al Centro che si presenta per il secondo mandato. Tra i punti del programma la valorizzazione della collina, la sicurezza attraverso l’aumento della rete di videosorveglianza e la riqualificazione del territorio con i fondi del Pnrr. A tentare il ribaltone (a Montemurlo il centrodestra non è mai andato al governo) è Lorenzo Marchi, 40 anni, candidato sindaco sostenuto da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Unione di Centro, Noi Moderati e Pli. Imprenditore, durante la campagna elettorale ha puntato sul rischio idrogeologico. Tra le proposte un assessorato alla difesa del suolo.

In vallata la situazione è più frammentata con ben nove candidati sindaco. Il comune con più liste è Vaiano, che ne ha quattro. Quella che vede candidato a sindaco Silvano Agostinelli, con la lista Vaiano per Noi. Al centro del suo programma l’emergenza dei collegamenti infrastrutturali. In lizza anche l’attuale sindaco Primo Bosi, in campo per il terzo mandato, che con la lista Civici e democratici per Vaiano, mette al centro un piano straordinario di manutenzione del territorio e punta sullo sviluppo turistico della valle mentre Vaianesi è il nome della lista che candida alla poltrona di sindaco Emanuela Paci. Tra i suoi impegni la valorizzazione di Villa del Mulinaccio e il Museo della Badia. Infine Francesca Vivarelli è la candidata sindaca di Cambiare insieme per Vaiano che sostiene la riqualificazione urbana delle ex Forti a La Briglia e all’Isola, della ex Sangiorgese, del Macchinone e del centro urbano di Vaiano.

Tre liste a Vernio. Quella che candida a sindaco Marco Ciani, Rilanciamo Vernio che spinge sul decoro urbano, c’è poi la lista Centrodestra per Vernio che ha come candidato sindaco Marco Curcio e la sicurezza come cavallo di battaglia mentre Maria Lucarini si candida a sindaco con la lista Insieme per Vernio impegnata a difendere l’autonomia scolastica.

Due liste infine a Cantagallo. Con Guglielmo Bongiorno, candidato a sindaco con Cantagallo destinazione futuro intenzionato a portare avanti lo sviluppo dei servizi e Lorenzo Santi candidato per Ripartiamo Cantagallo che mette la viabilità e la 325 al primo posto dei suoi impegni.

Silvia Bini