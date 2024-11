Montemurlo benone. Valbisenzio in testa

Weekend da incorniciare per le nostre squadre impegnate in Divisione Regionale 1. Rimane in testa alla classifica del girone B il Cmb Valbisenzio Vaiano, che si impone in casa del Basket Sestese per 61-42, al termine di una partita maschia e molto fisica, e sale a quota 10 punti al pari della Virtus Certaldo. Vittoria e secondo posto, invece, per la Montemurlo Basket nel girone A di Divisione Regionale 1. Un successo comodo per i Lions biancorossi, che si sono imposti per 64-44 sui giovani livornesi dell’Invictus Livorno, salendo a quota 8 punti sul secondo gradino del podio provvisorio. Avvio con i labronici più in palla poi ti i biancorossi alzano il ritmo. Il secondo periodo si apre con due triple. La terza frazione vede ancora Montemurlo martellare. Ultimo quarto che procede senza grosse sorprese fino al successo montemurlese.

L.M.