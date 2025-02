Montemurlo Basket torna al successo. E ora c’è Lanari

Una vittoria e una sconfitta per le squadre pratesi impegnate nel campionato di Divisione Regionale 1 maschile. La Montemurlo Basket torna al successo superando a domicilio per 74-60 il Castelfranco Frogs e difendendo il secondo posto in graduatoria nel girone A, a quota 28 punti al pari della Cestistica Audace Pescia, dietro alla capolista Basket Calcinaia (32 punti).

Avvio di gara confusionario. Notte fonda per gli ospiti montemurlesi, che nei primi minuti sprofondano fino a -16, salvo poi limitare il passivo alla fine del primo quarto (20-8). Nel secondo quarto Montemurlo aggiusta la mira, ma Castelfranco continua a tirare con percentuali altissime e si va al riposo lungo sul 42-31. Al rientro in campo dagli spogliatoi i biancorossi si rianimano e piazzano addirittura il sorpasso, chiudendo la frazione avanti 48-51. Equilibrato il quarto finale dove gli ospiti piazzano l’allungo decisivo per la vittoria.

Da segnalare, peraltro, che Montemurlo si è rinforzata con l’arrivo di Niccolò Lanari, classe 2004, ex Union Basket Prato. Lanari ha avuto un’ottima carriera giovanile in campionati di Eccellenza e Gold, esordendo tra i senior in serie D a 17 anni e guadagnandosi in breve tempo il posto in serie C, fino alla salvezza dello scorso anno.

Non va altrettanto bene al Cmb Valbisenzio, sconfitto fra le mura amiche da Basket Asciano per 71-59 nello scontro diretto per le prime posizioni sul podio e costretto a rimanere in terza piazza con 26 punti nel girone B.